Başbakan Ünal Üstel, '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında "Hükümet olarak hedefimiz nettir: Kadınlarımızın her alanda daha güçlü şekilde yer aldığı, fırsat eşitliğinin hayatın tümüne yansıdığı, erkeğiyle kadınıyla üreten ve gelişen bir Kıbrıs Türk toplumunu hep birlikte inşa etmektir" dedi.

5 Aralık Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başbakan Ünal Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“5 Aralık 1934’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Türk kadınlarına tanınan seçme ve seçilme hakkı, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti için değil, tüm dünyadaki demokratikleşme süreçleri ve kadınlar için çığır açıcı bir reformdur.

Bu tarihi adım, kadınların siyasete, yönetime ve toplumsal hayata eşit bireyler olarak katılmasının yolunu açmış; çağının ötesinde bir vizyon olarak insanlığa yön vermiştir.

Kıbrıs Türk kadını da 1960 yılında elde ettiği seçme ve seçilme hakkına sıkı sıkıya bağlı olarak, her geçen gün daha aktif bir biçimde hem kendi iradesini özgürce kullanan bir seçmen, hem de siyasal hayattaki temsiliyetini ve etkisini güçlendiren bir konuma gelmiştir.

Atatürk ilke ve inkılaplarının yakın takipçisi olan Kıbrıs Türk kadını, varoluş ve özgürlük mücadelemizde de aktif roller üstlenmiş; çağdaş, eğitimli ve üretken kişiliğiyle sosyal hayata güçlü bir şekilde katılmış ve haklarına sahip çıkmak için uzun yıllar boyunca büyük mücadeleler vermiştir.

Bu onurlu mücadelenin sonucudur ki, Kıbrıs Türk kadını bugün ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda güçlenmiş; karar alma mekanizmalarında hak ettiği yeri almıştır.

Ancak buna rağmen çeşitli zorlukların halen var olduğu da bir gerçektir. Mücadele devam ediyor ve bu noktada siyasete, hükümetlere, kurum ve kuruluşlara ve sivil topluma büyük sorumluluk düşmektedir.

Bilinmelidir ki; sosyal ve ekonomik yaşamdan siyasi yaşama kadar kadınların önündeki tüm engelleri kaldırmak, onları güven içinde, özgürce ve çok daha üretken bir yapıya kavuşturmak ancak ve ancak ortak bir mücadele ile mümkündür.

Hükümet olarak hedefimiz nettir: Kadınlarımızın her alanda daha güçlü şekilde yer aldığı, fırsat eşitliğinin hayatın tümüne yansıdığı, erkeğiyle kadınıyla üreten ve gelişen bir Kıbrıs Türk toplumunu hep birlikte inşa etmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor; kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik hayata kattığı tüm değeri saygıyla selamlıyor, halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”