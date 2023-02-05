Kaza sonucu yaralanan 72 yaşındaki araç sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Ahmet Ömer Çağnan yönetimindeki GC 118 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında Tektaş isimli işletmeyi geçer geçmez direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attığı bildirildi.

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