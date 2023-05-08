Müstahdem Tarafından Sirkat suçundan tutuklanan zanlı H.A yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının " Müstahdem Tarafından Sirkat" suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 04.05.2023 tarihinde Demirhan'da faaliyet gösteren Fima Market isimli işyeri içerisindeki Başka Bir Dünya isimli Kafeterya'da çalışan Demirhan'da sakin Zanlının müstahdemi olduğu Fima Market isimli işyerine ait Kafeterya'da satışa sunulan toplam değeri 660 Tl olan 22 adet lahmacun ile 55 TI değerindeki 1 adet Mocha Kahveyi, 10 tl değerindeki 1 adet çayın ve 20 tl değerinde ki 2 adet suyun parasını çalışmakta olduğu Kafenin kasasına koymayıp toplam 745 TI parayı sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının davasında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

