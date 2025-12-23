Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Uluçay, belediye tarafından hayata geçirilen Esnek Toplu Taşıma Sistemi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluçay, ülkede merkezi ve kalıcı bir toplu taşıma sistemi kurulana kadar, belediyenin bütçe imkânları çerçevesinde başlatılan Esnek Toplu Taşıma Sistemi’nin önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini belirterek, yapılan sayımlar doğrultusunda son 6 ayda 5 bin 82 kişinin ücretsiz toplu taşıma hizmetinden yararlandığının tespit edildiğini açıkladı.

Özellikle yaz aylarında Palm Beach – Glapsides hattında düzenlenen seferlerin ilgi gördüğünü vurgulayan Uluçay, Mağusa Suriçi’ni daha erişilebilir kılmak amacıyla başlatılan gece seferlerinin de olumlu geri dönüşler aldığını kaydetti.

Uluçay, belediyenin paylaştığı fotoğrafların ise Suriçi’nde gece etkinliği düzenleyen Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri tarafından iletildiğini ifade etti.

Aralık ayı itibarıyla Esnek Toplu Taşıma hizmetinin 3. etabının tamamlandığını, 4. etap için ise önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkılacağını belirten Uluçay, seferlerin elde edilen veriler doğrultusunda yeniden planlanarak şubat ayında tekrar başlatılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bu ücretsiz hizmetin kent yaşamına katılımı artırdığını ve çevre dostu bir ulaşım alternatifi sunduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak ulaşım alanında sürdürülebilir ve katılımcı çözümler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.