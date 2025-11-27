Polisten yapılan açıklama şöyle:

"27.11.2025 tarihinde, saat 17:30 sıralarında Aygün’de sakin Elmas ALTINIŞIK (K-75) ikametgahının ambar odası içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın yaşamını sonlandırdığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

23.11.2025 tarihinde, Akıncılar'da sakin Zeynep EFE (K-29) ölmek kastı ile yaşamını sonlandırmaya teşebbüs etmiş ve kaldırıldığı Kolan British Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı. Söz konusu şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27.11.2025 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."