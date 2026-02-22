Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Sadeli, olguları aktardı. Polis, 21.02.2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Gönyeli Polis Karakolu personelinin devriyede bulunduğu esnada Atatürk Caddesi üzerinde tespit edilen zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını söyledi.
Yapılan kontrolde, M.S.M.’nin 9 Eylül 2024 tarihinden itibaren toplam 774 gün süreyle KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini kaydeden polis, zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Polis, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nde soruşturma yapılması gerektiğini ve zanlının ihraç edilmesi amacıyla gerekli dairelerle yazışmaların gerçekleştirileceğini belirterek, mahkemeden 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.