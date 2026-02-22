Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nde soruşturma yapılması gerektiğini ve zanlının ihraç edilmesi amacıyla gerekli dairelerle yazışmaların gerçekleştirileceğini belirterek, mahkemeden 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Yapılan kontrolde, M.S.M.’nin 9 Eylül 2024 tarihinden itibaren toplam 774 gün süreyle KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini kaydeden polis, zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Sadeli, olguları aktardı. Polis, 21.02.2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Gönyeli Polis Karakolu personelinin devriyede bulunduğu esnada Atatürk Caddesi üzerinde tespit edilen zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını söyledi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.