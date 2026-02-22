Başbakan Ünal Üstel, “IV. İlk Evim Kredi Paketi”nin başlatıldığını açıkladı. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, gençlerin ilk konutlarını edinmelerine yönelik yeni kredi paketinin 23 Şubat 2026 itibarıyla başvurulara açılacağı duyuruldu.

Üstel, göreve geldikleri ilk günden bu yana gençlerin ülkelerinde kalmasını ve kendi topraklarında yuva kurmasını hedeflediklerini belirterek, 2023 yılında başlatılan İlk Evim Kredi Paketi’nin 2024 ve 2025 yıllarında da sürdürüldüğünü hatırlattı. Üstel, üç etapta toplam 1 milyar 580 milyon TL tutarında, 10 yıl vadeli ve düşük faizli kredi kullandırıldığını; bu kapsamda 926 konut alındığını ve binlerce vatandaşın ev sahibi olduğunu kaydetti.

Yoğun talep doğrultusunda dördüncü etap için adım atıldığını belirten Üstel, daha önceki paketlerden yararlanamayan ve ilk kez konut sahibi olacak gençler için IV. İlk Evim Kredi Paketi’nin devreye alınacağını ifade etti.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Açıklamaya göre krediden; KKTC sınırları içinde, kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi bulunmayan, hane geliri 300 bin TL’yi geçmeyen KKTC vatandaşları yararlanabilecek.

Kredi koşulları

IV. İlk Evim Kredi Paketi kapsamında;

Azami 120 ay vade

Aylık eşit taksit

En fazla 3,3 milyon TL kredi

Konut değerinin azami yüzde 80’i oranında finansman

Aylık yüzde 1,75 (yıllık yüzde 21) faiz oranı

Faiz dışında komisyon veya masraf alınmaması

Tapuda alım, satış ve ipotek işlemlerinde vergi, resim ve harç muafiyeti uygulanacak.

Üstel, devletin yalnızca kredi sağlamakla kalmayacağını, maliyetleri düşürerek ve bürokratik engelleri azaltarak gençlere kolaylık sağlayacağını belirtti.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK BANKALAR

Kredi başvuruları şu bankalar aracılığıyla yapılabilecek:

Akfinans Bank Ltd., Albank Ltd., Asbank Ltd., Creditwest Bank Ltd., Universal Bank Ltd., K. Vakıflar Bankası Ltd., K.T. Koop. Merkez Bankası Ltd., Limasol Türk Koop. Bankası Ltd., Novabank Ltd., K. İktisat Bankası Ltd., T. Halk Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türk Bankası Ltd., T. İş Bankası A.Ş., Yakın Doğu Bank Ltd. ve K. Kapitalbank Ltd.

"BU ÜLKEDE GENÇLER KENDİ TOPRAKLARINA KÖK SALACAK"

Projeyle ilgili olarak Başbakan Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili gençler, değerli kardeşlerim;

Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bir şeyi net söyledik:

Bu ülkede gençler kendi topraklarına kök salacak.

Ve bu ülkede yuva kurmak da, yuva sahibi olmak da bir hayal olarak kalmayacak.

Bu hedef doğrultusunda 2023 yılında İlk Evim Kredi Paketi’ni başlattık. 2024’te ikincisini, 2025’te üçüncüsünü hayata geçirdik.

Toplamda 1 milyar 580 milyon TL düşük faizli, 10 yıl vadeli kredi kullandırdık. Bu kapsamda 926 konut alındı ve binlerce vatandaşımız ev sahibi oldu.

İşte bu, gençlere desteği lafta bırakmayan, hayata geçiren bir anlayıştır. Bu, gençlerimizin ülkelerine kök salmaları adına açık bir destek iradesidir. Bu, göçü azaltma kararlılığıdır.

Şimdi dördüncü adımı atıyoruz. Gençlerimizden gelen yoğun talepleri dikkate alarak, daha önceki paketlerden yararlanamayan ve ilk kez konut sahibi olacak gençlerimiz için IV. İlk Evim Kredi Paketi’ni devreye alıyoruz.

Devlet burada bir kez daha gençlerin yanında duruyor.

Elini taşın altına koyuyor. Krediyi vermekle kalmıyoruz. Aynı zamanda kolaylık sağlıyoruz. Maliyetleri düşürüyoruz. Gençlerimizin önündeki bürokratik engelleri kaldırıyoruz.

'BAŞVURULAR 23 ŞUBAT 2026 İTİBARIYLA BAŞLIYOR'

Sevgili gençler, unutmayın:

Başvurular 23 Şubat 2026 itibarıyla başlıyor.

Değerli kardeşlerim;

Göreve geldiğimiz günden bugüne ilklere imza attık.

Sosyal konut projelerini yıllar sonra yeniden başlattık.

Kırsal kesim arazilerinin altyapılarını hızla tamamladık.

Yeni kırsal kesim arsaları dağıttık. Gençlere yönelik konut edindirme kredilerinin önünü açtık.

Ülke genelinde yarım bırakılmış pek çok projeyi tamamladık.

Yeni projeler başlattık. Yolları tamamlıyoruz. Hastaneleri açmaya başlıyoruz. Okul projelerini hızla bitiriyoruz.

Enerji yatırımlarına devam ediyoruz. Dijital altyapı yatırımlarını sürdürüyoruz.

Sporda önemli tesis yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Reformlar yapıyoruz, yasaları güncelliyoruz.

Özetle; laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz.

Bu vesileyle IV. İlk Evim Kredi Paketi’nin tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Biz istikrarla yolumuza devam edeceğiz. Projelerle devam edeceğiz. Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”