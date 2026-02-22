Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru Mustafa Sadeli mahkemede verdiği şahadette, 21.02.2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’ne Ortaköy’de bir dairede yasa dışı botoks işlemleri yapıldığı yönünde bilgi ulaştığını belirtti. Bunun üzerine mahkemeden temin edilen arama emri doğrultusunda söz konusu ikametgâha gidildiğini aktardı.

Polis, ikametgâhı kiralayan T.E. ile eşi N.E.’nin huzurunda saat 16.30 ile 17.00 arasında arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada Tabipler Birliği’ne üye olunmadan botoks işlemlerinde kullanıldığı tespit edilen 2 adet Ailene Boo marka dolgu ilacı, 2 adet Revive marka gençlik aşısı, 1 adet serum sıvısı, 11 adet serum suyu, 3 adet şırınga, 1 adet Institutebcn marka gençlik ilacı, 2 adet Masport marka botoks çözeltisi, 2 adet Lidon, 1 adet Muchcaine marka uyuşturma spreyi ile 1 adet randevu defterinin emare olarak alındığını kaydetti.

Zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, T.E.’nin meseleyle ilgili suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini açıkladı. T.E.’nin ifadesinde Türkiye’de ikamet ettiğini, doktor olduğunu ve KKTC’ye gelerek tanıdıklarına botoks işlemi yaptığını beyan ettiği aktarıldı.

Soruşturmanın sürdüğünü, emare olarak alınan randevu defterindeki isimlerden ifade alınacağını belirten polis, zanlıların üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.