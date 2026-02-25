Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Alperen Asena, 21.02.2026 tarihinde saat 19:30 sıralarında Gönyeli Polis Karakolu personelinin devriyede bulunduğu esnada Atatürk Caddesi üzerinde tespit edilen zanlının, yapılan muhaceret kontrolünde 9 Eylül 2024 tarihinden itibaren 774 gün boyunca KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinde gerekli soruşturmanın yürütüldüğünü ve zanlının ihraç edilmesi maksadıyla ilgili dairelerle yazışmaların yapıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.