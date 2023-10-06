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Adı edilenin kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 05 Ekim Perşembe günü saat 16.00 sıralarında, Küçük Erenköy’de, yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde çalışan Toprak’ın, yaklaşık 8.20 metre yükseklikteki demir iskele üzerinde kalıp tahtalarını söktüğü sırada, dengesini kaybedip beton zemine düşmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

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