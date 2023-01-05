Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne’de 3 Ocak’ta meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde (metamfetamin) tasarrufu meselesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.Ö.’nün (E-34) Yenikent - Gönyeli'deki evinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 3 cam pipet ve bir cam pipo bulunarak emare alındı. A.Ö. tutuklandı.

-80 şişe alkollü içkiyi çalan kişi tutuklandı

Gazimağusa’da Port Isbı Cyprus Freezone Marine Lojistik Service Ltd. isimli şirketin yanan deposunun moloz yığınlarında bulunan, ısıdan deforme olan 80 şişe alkollü içkinin B.İ.(E-34) tarafından çalındığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Su arıtma cihazı kısa devre yaptı, yangına neden oldu

Girne'de dün saat 10.30 sıralarında, Perfect Garden isimli işletmenin mutfak kısmında muhtemelen faal durumdaki su arıtma cihazının elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mutfakta maddi hasar oldu.

-Av Yasası’na aykırı harekete yasal işlem

Akçay’da dün saat 16.30 sıralarında polis ekipleri tarafından yapılan avcı kontrollerinde C.C.’nin (E-47) ava açık günde 52 numaralı ava kapalı bölge olan narenciye bahçelerinde kanunsuz avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Güzelyurt’ta S.C.’nin sosyal medya hesabı üzerinden, avlanmış limit üstü av hayvanıyla fotoğraf paylaştığı, Av Yasası’na aykırı harekette bulunduğu tespit edildi. Bahse konu şahsa idari para cezası kesildi. Olayın dün meydana geldiği ifade edildi.