Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18-24 Kasım tarihleri arasında KKTC’de toplam 80 trafik kazası meydana geldi. Kazaların, biri ölümle, 16’sı yaralanmayla, 63’ü hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 24 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 23’ü süratli araç kullanmak, 18’i kavşakta durmamak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü yakın takip ve 10’u diğer etkenlerden kaynaklandı.

Toplam hasar miktarının 5 Milyon 288 bin 205 TL olduğu kazaların, 27’si Girne’de, 26’sı Lefkoşa’da, 16’sı Gazimağusa’da, 6’sı İskele’de, 5’i de Güzelyurt’ta meydana geldi.

-Denetimlerde 2 bin 525 sürücü rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 13 bin 459 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 525 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 253 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü ise tutuklandı.

Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

"Sürat (725), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (295), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (230), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (222), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (151), Muayenesiz Araç Kullanmak (85), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (73), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (70), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (65), Dikkatsiz Sürüş (56), Tehlikeli Sürüş (25), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (24), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (17), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (17), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (13), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (9), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (6), Trafik Işıklarına Uymamak (5), Diğer trafik suçları (732).”