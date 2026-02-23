Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Emre Koyun, 19.02.2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında, M.Y.’nin yönetimindeki LF 682 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolda yaya olarak yürümekte olan E.K.’ye (E-85) çarptığını aktardı.

Kaza sonucu yaralanan E.K.’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ve mahkemeden 3 gün ek süre temin edildiğini kaydetti. Bu süre içerisinde gerekli ifadelerin alındığı ve soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığı ifade edildi.

Polis ayrıca, yaralının hayati tehlikeyi atlattığını, yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındığını söyledi ve zanlı için teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.