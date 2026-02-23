CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Genel Kurulda ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 62’inci madde tahtında söz alarak imzalanan protokolü eleştirdi, hükümete sert eleştirilerde bulundu.

İncirli, ülkenin bir haftadır büyük bir türbülans içinde olduğunu dile getirerek, imzalanan protokolün anayasa ile ülkenin işleyişine uygun olup olmadığına dair hiçbir değerlendirme yapılmadığını savundu. Protokolün, ülkede faaliyet gösteren ticari işletmeler ve yatırımcılar açısından da ciddi sakıncalar içerdiğini belirten İncirli, hükümete şu sözlerle yüklendi:

“Bu protokol bizim anayasamıza, ülkemize, ülkede iş yapan ticari insanlara uygun mudur? Bunlara bakılmadan hükümet gitti ve protokolü imzaladı. Bu protokolü imzalarken aklınız neredeydi? Bu işi yaparken yaptığınız işin bu ülkenin anayasasına uygun olup olmadığını hiç düşünmediniz mi?”

“Hükümet vahim bir hata yapmakta ısrarcı”

Hükümetin “vahim bir hata yapmakta ısrarcı olduğunu” ifade eden İncirli, protokolün devlet kurumlarını ve ülkenin geleceğini tehlikeye attığını söyledi. Hükümetin, ülkenin anayasanı ve kurumlarını korumak yerine, bunları görmezden geldiğini dile getiren İncirli, hükümet üyelerini “gemileri yakmış olmakla ancak nereye gittiklerini bilmemekle” suçladı.

“Bunun adı tekelleşmedir”

Protokolle KKTC sınırları içinde fiber optik altyapının kurulması, işletilmesi ve telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmasına ilişkin çok kapsamlı düzenlemeler getirildiğini belirten CTP lideri, protokolde yer alan kritik hükümlere dikkat çekti. İncirli, “Tek bir yatırımcı yatırım yapacak, tek bir yatırımcı işletimi yapacak, tek bir yatırımcı hizmet sunacak. Bunun adı tekelleşmedir,” ifadelerini kullandı.

Vergi muafiyeti eleştirisi…

Telekomünikasyon gibi stratejik bir alanda tekelleşmenin ağır sonuçları olabileceğini dile getiren İncirli, hükümetin bu riskleri göze aldığını söyledi. Protokolde yer aldığını belirttiği vergi muafiyeti düzenlemesini de eleştiren İncirli, maliyenin zor durumda olduğu bir dönemde böyle bir adımın kabul edilemez olduğunu belirtti. “Siz kim oluyorsunuz da vergi muafiyeti koyuyorsunuz? Siz yürütmesiniz, yasama yerine kendinizi koyamazsınız,” diyerek hükümeti yetki aşımıyla suçladı.

“Devletin temelini sarsıyorsunuz”

Konuşmasında münhasır işletme hakkının devredilmesine de tepki gösteren İncirli, bunun devlet egemenliğinden vazgeçmek anlamına geldiğini söyleyerek, “Devletin temelini sarsıyorsunuz,” dedi. Protokolün imzalanmasıyla anayasanın ihlal edildiğini savunan CTP lideri, Meclis girişine kurulan barikatları da eleştirdi.

Hükümetin halkı dışladığını, protestoları engellemek için barikatlar kurduğunu belirten İncirli, “İnsanların fikirlerini ifade etmelerinin önüne hangi hakla geçiyorsunuz? Bu kadar korkacak ne yaptınız?” diye konuştu

“Siz bu protokolün Anayasaya aykırı olduğunu bal gibi biliyordunuz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümetin protokolü imzalarken bilinçli şekilde hukuki görüş almadığını savundu.

İncirli, hükümetin protokolün Anayasa’ya aykırı olduğunun farkında olduğunu ileri sürerek şöyle konuştu:

“Siz bu protokolün Anayasa’ya aykırı olduğunu bal gibi biliyordunuz. Protokolü imzalarken Başsavcılıktan görüş dahi istemediniz. Ben bu durumu kötü niyet olarak değerlendiriyorum. Bu protokolün Anayasa’ya aykırı olduğunu bildiğiniz için özellikle hukuki görüş almadınız ki işiniz bozulmasın.”

İncirli, Üstel’e seslendi…

CTP lideri, Başbakan Ünal Üstel’e de doğrudan seslenerek, hükümetin eleştirilere kulak tıkadığını belirtti, şunları kaydetti:

“Sayın Üstel’e soruyorum: Neden uyarılarımızı görmezden geldiniz ve hukuki görüş almadınız? Bu soruların cevabını vermek zorundasınız.”

“Siz şu anda çok ciddi bir suç işliyorsunuz”

Telekomünikasyon alt yapısının stratejik bir egemenlik alt yapısı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan İncirli, “Bir devlet böyle bir kurumu eline bir silgi alıp da nasıl siler? Siz Meclisi, Anayasayı, kurumları, devletin gücünü, devletin gelirlerini sildiniz. Siz şu anda çok ciddi bir suç işliyorsunuz. Devletin burada düzenleyici ve yetkilendirici otorite olarak kalması gerekirken tamamen her şeyi devredip ortadan çekildiniz” ifadelerini kullandı.