Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nde yayımlanan “Gündem 12” programında Fiber Optik Protokolü’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Arıklı, iktidar milletvekillerinin protokol konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Ek protokolün, yasanın devreye girmesinin ardından 11. madde kapsamında gündeme gelebileceğini belirten Arıklı, uyum yasasının Meclis’ten geçmesi sonrası resmi olarak paydaşların da yer alacağı seri toplantıların sürdürüleceğini ifade etti.

Ek protokolün görüşülebilmesi için söz konusu yasanın bugün Meclis’ten geçmesi gerektiğini kaydeden Arıklı, Telefon Dairesi’nin hak ve yükümlülükleri ile mal varlığına herhangi bir zarar gelmemesi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.