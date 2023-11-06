T&T Havalimanı İşletmeciliğinin yaptığı açıklamaya göre yeni Ercan Havalimanı’nın devreye girmesiyle yolcu ve uçak sayılarında önemli oranda artışlar yaşandı.

Yolcu sayısı 2 milyon 859 bine ulaştı

T&T Ercan Havalimanı 2022 Ocak- Eylül ayları arasında 2 milyon 158 bin 515 yolcu ağırlarken, yeni havalimanının devreye girmesiyle birlikte 2023’ün ayni döneminde bu sayı yüzde 32’lik bir artış göstererek 2 milyon 859 bin 120’ye ulaştı.

Uçak sayısına bakıldığı zaman ise Ocak- Eylül 2022’de T&T Ercan Havalimanı’na 16 bin 584 uçak teker koyarken, 2023’ün ayni döneminde bu sayı yüzde 17 artış ile 19 bin 375’e yükseldi.

Özçelik: Yılsonu 4 milyon yolcu hedefimiz var

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Kıbrıs’ın en büyük havalimanı konumundaki T&T Ercan Havalimanı’nın konforu, alan genişliği ve teknolojik altyapısıyla, hem ülkemizde yaşayanlara hem de yurt dışından gelen yolcu ve misafirlere en iyi hizmeti sunmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Özçelik, her zaman yolcu konforu güvenliğini ön planda tutmayı kendilerine görev edinen T&T Havalimanı İşletmeciliğinin Türk Hava Yolları, Pegasus, Anadolu Jet’in ardından Fly Kıbrıs Hava Yolları ve son olarak Sun Express’in de devreye girmesiyle uçuş ve yolcu sayılarındaki artışlar gözle görülür seviyeye ulaştığını belirtti.

Türk Hava Yolları’nın büyük gövdeli uçakları yeni Ercan Havaliman’na getirmesiyle bir ilki de yaşadıklarını anlatan Özçelik, “THY yönetimi, 350-900 tipi uçağı geçtiğimiz hafta Ercan Havalimanı’na indirdi. Ardından A-330’lar da hafta içinde havalimanımıza iniş yaptı. Bu hem ülkemiz hem de ülke turizmi için sevindirici gelişmeler. İnşallah ambargoların kırılmasıyla havalimanımız uluslararası uçuşlara açılır ve vatandaşlarımız da direk uçuşlara kavuşur” dedi.

Ülkemizdeki turizm firmalarının Fredbird ile geçtiğimiz ay yurt dışından KKTC’ye turist getirmek için charter uçuşlara başlamasıyla 2023 yılı sonuna kadar yolcu ve uçak sayılarında artışların devam edeceğini ve COVID-19 döneminde yaşanılan önemli oranda gerilemenin ardından yıl sonuna kadar 4 milyon yolcuya ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

T&T Ercan Havalimanı’nda ülkeye getirilen her yabancı turistin ülke tanıtımında önemli rol oynadığına dikkat çeken Özçelik, Turizm ve Çevre Bakanlğı’nın bu yönde büyük çabaları olduğunu görerek takdir ettiklerini ifade ederek, ayrıca Kıbrıs’a turist getiren firmaların ülkeye büyük katkısı bulunduğunu ve bu çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti.