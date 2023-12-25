Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinin merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadele başladığı skorla 0-0 eşitlikle sona ererken pozisyon anlamında kısır bir karşılaşma olurken, oyun 90 dakikada tam 45 kez faul sebebiyle durdu. Toplamda yalnızca 1 isabetli şutun çekildiği mücadele Avrupa basınında da geniş yankı bulurken, "Maçta 45 bin seyirci vardı ama görecekleri fazla bir şey yoktu" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE DERBİNİN DIŞ BASINDAKİ YANKILARI

MARCA (İSPANYA)

Adil bir 0-0... Maçtan çıkan sonuç biraz hayal kırıklığı yarattı"

L'EQUIPE (FRANSA)

"Bu beraberlik Türkiye Süper Ligi'nde hiçbir şeyi değiştirmedi."

GSP.RO (ROMANYA)

"Maçta 45 bin seyirci vardı ama görecekleri fazla bir şey yoktu"

RTL NIEUWS (HOLLANDA)

"Keyifsiz geçen maçta uzun süre neredeyse hiç pozisyon yaratılmadı."

RPP.PE (PERU)

"İstanbul'da parti yoktu. Buna rağmen iki takım da en yakın rakiplerine karşı avantajını sürdürdü"