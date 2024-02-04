Liam Neeson'un başrolde oynadığı 96 saat filmi, gerçek hayatta yaşandı. Kaliforniya'da yaşayan bir ailenin kızı, 2010 yılında telefonla mesajlaştığı bir kişi tarafından manipüle edildi ve ailesine haber vermeden Meksika sınırından geçme kararı aldı. 14 yaşında Meksika'ya kaçan ve ailesi ile tüm iletişimi kesilen kızın babası, kızını bulmak için FBI ile iletişime geçti.

Kızın babası Bryce Weiner'ın polisten aldığı cevap ise, kızının 'kendi rızasıyla' Meksika'ya gittiği için bir operasyon yapılamayacağı oldu. Vaka, kaçırılma yerine 'tehlike altındaki bir kaçak' olarak tanımlandı. O an Weiner, polisten tam bir yardım alamayacağını anladı.

Yine de 3 yıl boyunca polisten haber bekleyen ve mahvolduğunu belirten adam çabaların yetersizliği ardından kendi işe koyulmaya karar verdi. 2011 yılında Bitcoin ile uğraşan Weiner, tüm parasını yatırımlarından çekerek kızını kurtarma operasyonuna girişti.

Tek başına Meksika'ya gitti

Kızını bulmaya ant içen baba, Los Angeles'dan Meksika'nın Coyotepec kentine kadar binlerce kilometre araba sürdü. Tam 1 hafta boyunca araba sürdüğünü ve sınırı geçmek için tehlikeler atlattığını, hatta bazen dikkat çekmemek için dilenci gibi davrandığını aktaran baba, kızını bulmak için gerçek anlamda 'başka birine' dönüştü.

14 yaşındaki kaçırılan kızının dayak ve psikolojik tacize maruz kaldığını öğrenen baba, kartellerin bölgesine girdi ve uzun süre kızı hakkında potansiyel bilgileri topladı. Kaybolan kızı için Facebook sayfası açtı, internet siteleri ve haber sitelerine bilgi verdi, böylece kızı bir şekilde internete ulaşabilirse ilk olarak bu sayfaları görecekti.

Babanın stratejisi işe yaradı

Kızı ise, uzun süre sonra kartellerin elinden kaçıp babasına mail attı fakat babasının Meksika'da değil, ABD'de olduğunu sanıyordu. Baba, Meksika'daki ABD yetkilileri ile iletişime geçti ve araştırmalarını sürdürdü. Büyükelçiliğin de yardımı alan adama bir gün telefon geldi ve baba, kızının neredeyse çıplak bir şekilde, yalın ayakla koşarak büyükelçiliğe sığındığını öğrendi.

Babası Weiner, kızıyla belli bir süre kavuşabildi ve beraber Kaliforniya'ya döndü. Hayatının 'yeniden başladığını' söyleyen baba, sosyal medyada yazdığı hikayesinde "Vazgeçen, çekip giden, utanmam gerektiğini söyleyen, deli olduğumu söyleyen, sırtını dönen ya da bunun imkansız olduğunu söyleyen herkese... Yanıldınız." açıklamasında bulundu.

Tüm yaşadıklarını kitaplaştıracağını söyleyen baba, şu an kızıyla beraber yaşıyor.