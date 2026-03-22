ABD’de 6 yaşındaki bir kedinin bağırsak tıkanıklığının nedeni ameliyatta ortaya çıktı. Veterinerler, kedinin midesinden 26 saç tokası çıkardı. Hayati risk atlatan kedi tedavi sonrası iyileşiyor.

ABD’nin Florida eyaletinde 6 yaşındaki bir kedinin yaşadığı bağırsak tıkanıklığının nedeni ameliyat sırasında ortaya çıktı. Veterinerler, kedinin midesinden tam 26 adet saç tokası çıkardı.

HALO No-Kill Rescue Shelter tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Midnite' adlı kedi, tıkanıklık nedeniyle ötenazi için teslim edilmek üzereyken kurtarıldı. Barınak yetkilileri kediyi sahiplenerek ameliyata aldı.

Operasyon sonrası tıkanıklığın nedeninin yutulan saç tokaları olduğu belirlendi. Veterinerler, bu durumun evcil hayvanlar için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekerek, saç tokası, lastik, ip gibi küçük eşyaların hayati tehlike yaratabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, Midnite’ın ameliyat sonrası iyileşme sürecine girdiği ve iştahının geri döndüğü belirtildi.