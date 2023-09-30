Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen M.N.Ö tutuklanarak, KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Doğukan Can olguları aktardı.

Polis memuru Can, 29 Eylül 2023 tarihinde, saat 19.20 sıralarında, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edilen M.N.Ö'nün yapılan pasaport ve muhaceret kontrolünde 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren 976 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Mesele ile ilgili İçişleri Bakanlığından alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.