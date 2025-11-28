Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, Burs Tüzüğü’nün 11. maddesi gereğince; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerdeki üniversitelere A-Level sonuçları ile kayıt yaptıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, ilk 20 öğrenciye başarı bursu verildiğini belirtti.

Bu çerçevede, A-Level sonuçlarına göre Daire’ye başvuru yapan öğrenciliği aktif olarak devam eden öğrencilerin listesini de paylaşan Çelebi, öğrencilerin toplam “UMS” puanlarının en yüksek puanlı 3 dersin toplamından oluştuğunu kaydetti.

Açıklanan liste için Daire'ye duyuru tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde, mesai bitimine kadar yazılı, gerekçeli ve belgeli itiraz yapılabileceğini aktaran Çelebi, daha sonar yapılacak itirazların dikkate alınmayacağını, ayrıca “yalan veya yanıltıcı” bildirim yapan öğrenciler hakkında Burs Tüzüğü’nün 9. maddesindeki kuralların uygulanacağını belirtti.

Listede yer alan öğrenciliği aktif olan ilk 20 öğrencinin başarı bursu (A-Level) almaya “aday” öğrenciler olduğunu kaydeden Çelebi, hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere hazırlık sınıfı süresince burs ödemesi yapılmayacağını da söyledi.

Çelebi, “2025-2026 akademik yılı için Başarı Bursu (A-Level) almaya hak kazanacak olan öğrencilerimizi kutlar, yükseköğretime devam eden tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar dileriz.” dedi.