Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında sağlanan fonun, adanın zengin kültürel mirasının korunması ve restore edilmesi yoluyla Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine yönelik çabaları desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.

Avrupa Birliği’nin, 2012'den bu yana, toplam 32,5 milyon euroya ulaşan katkıyla Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin çalışmalarına en büyük katkıyı yaptığı ifade edilen açıklamada, bu katkının, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs'ta güven ve uzlaşının tesis edilmesine yönelik güçlü kararlılığını gösterdiği belirtildi.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, UNDP ile iş birliği içinde ada genelinde 160'ın üzerinde kültürel miras alanını başarıyla restore ettiği ve koruduğu kaydedildi.

Projenin yeni aşamasında, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra, genç nesilleri Kültürel Miras Genç Elçileri girişimi aracılığıyla çalışmalara dâhil etmeye ve Kıbrıs'ın ortak kültürel mirasının aktif koruyucuları olmaya teşvik etmeye devam edeceği belirtildi.

Projenin, restore edilen alanların dijitalleştirilmesi, gelişmiş sanal turlar, 3D rekonstrüksiyonlar ve çevrimiçi arşivleme yoluyla dijital korumayı ve çevrimiçi erişimi daha da ileri taşımayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun, Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Kıbrıs'ın kültürel mirasının çeşitliliğinin korunması ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalarının yanı sıra, kültürel mirasın barışın inşasında oynadığı rol konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmalarını desteklediği kaydedildi.