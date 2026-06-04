Rum basınında yer alan haberlere göre komisyon, Güney Kıbrıs’tan bütçe fazlasına rağmen kamu harcamalarında mali disiplin kurallarına uymasını ve yaklaşık 1,02 milyar euroluk Kurtarma ve Dayanıklılık Fonu kaynaklarını tam olarak değerlendirmesini istedi.

Raporda, bu yıl ilk kez adalet sisteminin verimliliği ile sosyal konut eksikliğinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi. Mahkemelerdeki uzun yargılama süreleri ve kararların uygulanmasındaki gecikmelere dikkat çekildi.

Avrupa Komisyonu ayrıca dijitalleşmenin hızlandırılması, Ticaret Mahkemesi ile Denizcilik Mahkemesi’nin tam kapasiteyle çalıştırılması ve biriken dava yükünün azaltılması çağrısında bulundu.

Enerji bağımlılığına dikkat çekildi

Haberde, Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs’ın ithal fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmasını, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmasını ve enerji altyapısını güçlendirmesini tavsiye ettiği ifade edildi.

Komisyonun, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında planlanan Great Sea Interconnector (GSI) denizaltı elektrik bağlantı projesine de özel vurgu yaptığı kaydedildi.

Eğitim ve istihdam için yeni öneriler

Raporda, yerel yönetimlerin su kaynakları, atık su ve katı atık yönetimi konularındaki altyapı ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

İşgücü piyasasında yaşanan personel eksikliğine dikkat çeken komisyon, mesleki eğitim programlarının geliştirilmesini, yetişkin eğitimine ağırlık verilmesini ve istihdam hizmetlerinin modernize edilmesini önerdi.

Raporda ayrıca temel becerilerin geliştirilmesi ve STEM alanlarında eğitimin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sosyal konut ve emekli maaşı vurgusu

Komisyon, uygun fiyatlı konut ve sosyal konut arzının artırılmasını, enerji yoksulluğu yaşayan hanelere destek verilmesini ve asgari emekli maaşlarının yeterli seviyede tutulmasını tavsiye etti.

Öte yandan, Güney Kıbrıs’tan savunma harcamalarını ve hazırlık seviyesini artırmasının istendiği, ancak bunun yapılırken AB’nin mali kurallarına bağlı kalınması gerektiğinin altı çizildi.