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Olayın ardından gözaltına alınan 22 yaşındaki zanlı tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İddiaya göre, üç iş arkadaşının birlikte katıldığı eğlencenin ardından başlayan tartışma, iki kişi arasında eve taşındı. Alkollü oldukları belirtilen şahısların kavgası sırasında 22 yaşındaki zanlı, mutfaktan aldığı iki bıçakla 33 yaşındaki iş arkadaşını ağır yaraladı.

Larnaka'ya bağlı Aradip bölgesinde aynı iş yerinde çalışan ve aynı evde kalan iki kişi arasında çıkan kavga kanlı sona erdi.

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