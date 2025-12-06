Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunu özel temsilcisi Johannes Hahn’ın gelecek hafta adaya döneceği açıklandı. Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, açıklamayı Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yaptığı görüşmenin ardından yaptı.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre Letymbiotis, Hahn’ın Hristodulidis, Holguin ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın perşembe günü gerçekleştireceği üçlü görüşme sırasında Kıbrıs’ta bulunmasını “olumlu bir tesadüf” olarak nitelendirdi.

Holguin’in, Kıbrıs’ta bulundukları süre içinde Hahn ile bir araya geleceğini belirten Letymbiotis, Hahn’ın da tıpkı Holguin gibi hem Hristodulidis hem de Erhürman ile ayrı ayrı görüşmeler yapmasının beklendiğini ifade etti.

Hahn, Mayıs ayında özel temsilci olarak atanmasının ardından Haziran ayında adayı bir kez ziyaret ederek Lefkoşa’da Hristodulidis ve Erhürman ile görüşmüştü. Hristodulidis o dönem yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için AB’nin desteğine güvendiklerini söylemişti.

“AB’nin desteğiyle müzakerelerin yeniden başlayarak Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşılmasını hedefliyoruz” diyen Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin rolünün Birleşmiş Milletler’in çabalarını desteklemek olduğunu, BM’nin yerini almak olmadığını vurgulamıştı.

Erhürman ise dönemin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Hahn ile görüşmeyi reddetmesi üzerine Hahn’la bir araya gelmiş; görüşmenin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesi, elektrik enterkonneksiyonu ve mülkiyet konuları da dâhil olmak üzere çeşitli başlıkları ele aldıklarını aktarmış, “Bir kez daha kendimizi kapsamlı şekilde ifade etme fırsatı bulduk. Diyalog ve diplomasi her zaman iyidir. Anlatmaktan yorulmadan herkesle görüşmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.