Alithia’nın “Ucu Kıbrıs’a da Dokunan Devasa Dolandırıcılık” başlıklı haberine göre, Fransa ve Belçika makamlarının talebi üzerine, yasadışı yollardan 700 milyon euronun üzerinde gelir elde eden şebekeye karşı 27 Ekim’de Güney Kıbrıs, Almanya ve İspanya’da eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Rum polisi bu çerçevede, sahte yatırım platformları üzerinden kara para akladığından şüphelenilen 7 kişiyi tutukladı.

Eşzamanlı operasyonlar kapsamında 800 bin euroluk banka hesabına, 415 bin euroluk kripto ve 300 bin euro nakit paraya, dijital teçhizat ve lüks saatlere el konuldu.