Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, yapılan değişiklikler çerçevesinde Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına Mihalis Damianos, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Marinos Musiuttas, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığına Konstantinos Fittiris, Sağlık Bakanlığına ise Neofitos Haralambidis’in atandığını yazdı.

Rum Başkanlık Komiserliğine Makarios Hartsiotis, Sosyal Refah Müsteşarlığına ise Klea Hacıstefanu Papaellina’nın atandığını kaydeden gazete, yeni bakanların ve hükümet yetkililerinin yemin etmesi ve görevlerine başlamasıyla ilgili törenin 8 Aralık’ta gerçekleştirileceğini kaydetti.

Hristodulidis’in Ukrayna ziyaretinden dönüşünün akabinde açıkladığı kabine değişikliğiyle şaşırttığını yazan gazete, yeni Hristodulidis hükümetinin daha net bir merkez sağ yönelime sahip olmakla birlikte sosyal-liberal bir profile sahip olduğunu kaydetti.

Hristodulidis’in daha politik ve daha az teknokratik bir şemayla ilerlemeye karar verdiğini kaydeden gazete, bakanların siyasi coğrafyasına bakıldığında gerek DİKO gerek de DİPA’nın kabinedeki varlığının güçlendiğinin kayda geçirildiğini ifade etti.

Buna paralel olarak Hristodulidis’in başkanlık adaylığını destekleyen ve bunun için çalışan aynı zamanda kendisini destekleyen kişilerin çevresine ait olduğu düşünülen kişileri bakan yapmaya özen gösterdiğini yazan gazete, DİKO’nun yeni Hristodulidis hükümetindeki varlığının güçlenmiş göründüğünü çünkü partinin iki başkan yardımcısının (Mihalis Damianos ve Neofitos Haralambidis) bakanlar kurulunda yer alacağını belirtti.

Marinos Musiuttas’ın bakan olmasıyla DİPA’nın da güçlendiğini kaydeden gazete, siyasi partilerin alınan kararlarla ilgili şikayetlerinden ise kaçınılamadığına işaret etti.

EDEK’in kabineye kendi partisinden birinin neden seçilmediği konusunda şikâyeti var gibi göründüğünü yazan gazete, Neofitos Haralambidis’in bakanlığa seçilmesiyle ilgili olarak ise DİKO’da bazı şikayetler olduğunu çünkü Haralambidis’in seçilmesinin partinin Limasol’daki oy pusulasını zayıflattığının düşünüldüğünü iletti.

Haralambidis’in DİKO’nın en güçlü kartlarından biri olarak addedildiğini yazan gazete, Hristodulidis’in kabineden ayrılan bakanlarla görüşmelerinin ise iyi bir ortamda geçtiğini ve bugüne kadarki iş birlikleri ile hükümete katkılarından ötürü Hristodulidis’in kabineden ayrılan bakanlara teşekkür ettiğini ekledi.

Politis gazetesi ise haberinde Hristodulidis’in yaptığı kabine değişikliğine atıfta bulunarak, bunun Hristodulidis’in milletvekilliği seçimleri öncesinde DİKO ve DİPA’yı memnun etmek ve 2028 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde bu partilerle arasındaki iş birliğini yenilemekle ilgili net çabasından ibaret olduğunu yazdı.

DİKO ile DİPA’nın hükümette artık ikiden fazla bakanı olduğunu yazan gazete, eskiden asker olan ve ELAM’ın çevresinde hareket eden Konstantinos Fitiris’in bakan olmasının ise aşırı sağda yeni bir açılım olarak görüldüğünü belirtti.

Gazete EDEK partisine mensup olan Tarım Bakanı Maria Panayotu’yla ilgili olarak kabinede bir değişikliğe gidilmemesine rağmen, EDEK’in dün Hristodulidis’in aldığı kararlar konusunda hoşnutsuzluğunu ortaya koyan bir açıklama yaptığını kaydeden gazete, partinin hükümetle ilişkilerinin gözen geçirilmesi gündemiyle partinin siyasi bürosunu Pazar gün olağan üstü toplantıya çağırdığını kaydetti.

- Lambrianidu’nun istifası

Öte yandan Politis gazetesi başka bir haberinde üç gün önce kültür müsteşarlığı genel müdürlüğünden savunma bakanlığı genel müdürlüğüne nakledilen Emmanuella Lamprianidu’nun bu görevinden ve kamu hizmetlerinden istifa ettiğini yazdı.

Bakanlar kurulunun Lamprianidu’nun emekliliğine bir yıldan az bir zaman kaldığını görmezden geldiğini ayrıca bu değişiklik için esaslı bir sebep de olmadığını yazan gazete, Lamprianu’nun istifasının hassas bir birimde ciddi bir boşluk meydana getirdiğini kaydetti.

Alithia ise Yorgos Papageorgiyu’nun Lamprianidu yerine kültür müsteşarlığına atanmasının siyasi bir yer değiştirme olduğunu ve idari bir karar olmadığını yazdı.