Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran bayraklı “Touska” adlı kargo gemisinin ABD’nin uyguladığı deniz ablukasını ihlal etmeye çalıştığını belirtti. ABD Donanması’na ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance’nin Umman Körfezi’nde gemiye durması yönünde uyarıda bulunduğunu aktaran Trump, mürettebatın bu çağrıya uymadığını ifade etti.

Trump açıklamasında, “İranlı mürettebat uyarıları dikkate almadı. Bunun üzerine donanma gemimiz, makine dairesinde bir delik açarak gemiyi durdurdu. Şu anda gemi, ABD Deniz Piyadelerinin gözetimi altında bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

Touska adlı geminin geçmişte yasa dışı faaliyetler nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları kapsamında olduğunu öne süren Trump, gemide inceleme başlatıldığını da kaydetti.