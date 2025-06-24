Bütün dünyanın olduğu gibi adamızın da gözü kulağı İsrail-İran savaşına çevrildi…

Hafta sonunda yaşanan gelişmeler ve ABD’nin savaşa dahil olması nedeniyle bütün dünya diken üstünde…

İran’ın “Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı” alması ise bana göre tamamen taktiksel bir hatadır…

Bu savaşın en başından beri ABD’nin amacı İran’a Hürmüz Boğazı’nı kapattırmaktı…

Henüz birkaç hafta Ortadoğu’da ziyaretlerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, şu anki mevcut durumun zeminini hazırlamış, gereken görüşmeleri zaten yapmıştı…

Suudi Arabistan’ın hava sahasını İsrail’e açmasından zaten İran’ın içerisinde bulunduğu durum ortadadır…

Bu savaşın asıl amacı dünyanın ticaret yollarını değiştirmek ve alternatif rotalar belirlemektir…

Tabi bunun yanı sıra ABD’nin elinde bulunan Brent Petrol stokunu da yüksek kar marjları ile dünya ekonomilerine satmak ve Amerika ekonomisini kalkındırmak da Trump’ın diğer hedefleri arasında bulunuyor…

Seçim kampanyası boyunca “ABD savaşa girmeyecek” ve “ABD ekonomisi yeniden dünyanın lideri olacak” vaatlerini herhalde sırf İsrail’i korumak için söylemedi…

İsrail şu anki pozisyonunda ABD ekonomisinin koltuk değnekliğini yapıyor…

İsrail ve İran sahada savaşsa da ve birbirlerine her gece yüzlerce füze gönderse de bu savaş ABD ve Çin arasında geçiyor…

ABD ekonomisinin “Çin ekonomisini kontrol altına alma” savaşı…

İran elindeki nükleer enerjiyi teslim etmeden, Çin ABD ile “ABD şartlarında” bir anlaşma yapmadan bu savaş sona ermeyecek…

Eğer İran tam anlamıyla Hürmüz boğazını kapatırsa -ki o kadar acemice davranacaklarını düşünmüyorum, dünyada Brent Petrol fiyatları 150-170 Dolar’a kadar çıkar!

Bu da mevcut fiyatın iki katı demektir…

Brent Petrol fiyatının ikiye katlanması demek, piyasalara bu artışın çarpan etkisiyle birlikte en az 3-4 katı fiyatlarla yansıması demektir…

Yani çok ciddi bir ekonomik kriz ile dünya karşı karşıya…

Bütün dünyanın “Kınama” açıklamalarını bir kenara bırakarak ekonomik tedbirler alması gerekiyor…

BM Güvenlik konseyinin yaptığı “Endişe” dolu açıklamalar bizi kurtarmayacak…

Tüm bu yaşanan süreçte sakin kalmak ve taraf olmamak ise kurtarıcı olur mu?

Eskilerden bir söz geliyor aklıma böyle zamanlarda: Taraf olmayan bertaraf olur…