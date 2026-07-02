Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan İran uyruklu H.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Erkan Yılmaz, 1 Temmuz 2026 saat 19.30 sıralarında Lefkoşa'da Gümüş Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde müşteri olarak bulunan zanlının, markette satışa sunulan toplam 477 TL değerindeki 1 adet Filos marka kedi maması, 2 adet Akdeniz marka ton balığı, 1 adet Delmonte marka konserve ananas, 1 adet KS marka konserve mısır ve 1 adet Ülker Oneo marka sakızı kendisine ait gri renk kadın çantası içerisine koyarak kasaya ödeme yapmadan market dışına çıkarıp çaldığını söyledi.

Polis, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC'de aile izniyle ikamet ettiğini ve herhangi bir sabıkasının bulunmadığını kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına ve 30 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.