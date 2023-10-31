Stellantis, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin üçüncü çeyrek geliri 43,7 milyar avroluk analist tahminlerini aşarak yıllık yüzde 7 artarak 45,1 milyar avro yükseldi.

ABD’de ücret artışları nedeniyle altı hafta süren grevlerin Stellantis’in gelirinde 3 milyar avroluk gerilemeye neden oldu

Döviz Kurları Güne Nasıl Başladı? İşte son durum Döviz Kurları Güne Nasıl Başladı? İşte son durum

Söz konusu grev döneminde Stellantis’in vergi öncesi faaliyet karı yaklaşık 750 milyon avro azaldı.

ABD'de üç büyük otomobil üreticisi Ford, GM ve Stellantis'e karşı 1 aydan fazla süren grevlerin ardından Stellantis Group, geçen hafta Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) ile geçici anlaşma imzalamıştı.