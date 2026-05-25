Altın, Pazartesi günü ons başına 4 bin 600 dolara doğru yükselerek geçen haftaki kayıplarını telafi etti. ABD-İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin artan iyimserlik, enflasyon ve faiz artırımlarına dair endişeleri hafifletti.

Haberlere göre, önerilen anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, düşmanlıkların sona ermesini, dondurulmuş bazı İran varlıklarının serbest bırakılmasını ve Tahran'ın nükleer programını kısıtlamayı amaçlayan ek müzakereler için zemin hazırlanmasını sağlayabilir.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, resmi bir anlaşma sonuçlanana kadar ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukasını sürdüreceğini söyledi.

Pazartesi günkü toparlanmaya rağmen, altın Ortadoğu çatışmasının başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 13 daha düşük seviyede kaldı. Enerji kaynaklı enflasyon şoku korkuları, merkez bankalarının daha sıkı para politikası uygulaması gerekebileceği beklentilerini körükledi.

Yatırımcılar ayrıca, Merkez Bankası Başkanı Christopher Waller'ın artık merkez bankasının politika açıklamasında gevşeme eğilimini sürdürmemesi gerektiğine inandığını belirtmesinin ardından, Federal Rezerv politikasının görünümünü değerlendirmeye devam etti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 543 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 542 dolar, en yüksek de 4 bin 580 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 561 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 677 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 677 lira, en yüksek de 6 bin 733 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 707 liradan alıcı buluyor.