Spot altın, yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4.522,89 dolara geriledi. Altın haftalık bazda ise şu ana kadar yaklaşık yüzde 0,3 değer kaybetti. Haziran vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 düşüşle 4.524,40 dolara indi.

Dolar endeksi altı haftanın zirvesine yakın seyrederken, bu durum dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Marex analisti Edward Meir, “Altını aşağı çeken temel unsur güçlü dolar oldu. Güçlü dolar da dünya genelinde yüksek seyreden faiz oranlarından destek buluyor” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yürütülen görüşmelerde “olumlu bazı işaretler” bulunduğunu ancak Tahran’ın uranyum stokları ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün anlaşmazlık konusu olmaya devam ettiğini söyledi.

Petrol fiyatları ise yatırımcıların ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlanacağına dair beklentilerinin zayıflamasıyla yükseldi.

Yüksek petrol fiyatları enflasyon risklerini artırırken, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği endişelerini de güçlendiriyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamı faiz getirisi olmayan değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

Piyasalar, CME Group’un FedWatch aracına göre Fed’in yıl sonundan önce faiz artıracağı ihtimalini fiyatlıyor. Aralık ayına kadar bir faiz artışı ihtimali yüzde 60 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed başkanlığı görevine Kevin Warsh’ı cuma günü Beyaz Saray’da resmen atayacağı bildirildi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise işletmelerin ve tüketicilerin ekonomik şoklara vereceği tepkinin, Fed’in mevcut yüksek enflasyonu geçici görüp görmeyeceğini ya da yeni faiz artırımlarını değerlendirip değerlendirmeyeceğini belirleyeceğini ifade etti.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle ons başına 76,18 dolara geriledi ancak haftalık bazda yüzde 0,4 yükselişe yöneldi. Platin yüzde 1 kayıpla 1.945,97 dolara, paladyum ise yüzde 0,5 düşüşle 1.371,90 dolara indi. Her iki metal de haftalık kayıp yaşamaya hazırlanıyor.