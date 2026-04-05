İran ve ABD güçlerinin düşürülen Amerikan jetinin pilotunu aramak için giriştiği yarış sona erdi. ABD Özel Kuvvetleri'nin İran topraklarına girerek pilotu kurtardığı açıklandı.

Yetkililer, kurtarma operasyonunun özel komandolar tarafından yürütüldüğünü ve ABD güçlerinin yoğun ateş açtığını duyurdu. Birliklerin İran'dan ayrıldığı da belirtildi.

Buna göre kurtarılan ikinci mürettebat üyesi, ABD birlikleriyle iletişime geçti. Amerikan jetlerinin operasyonda İran birliklerinin pilotun bulunduğu bölgeye erişimini engellemek için yoğun bombardıman düzenlediği iddia edildi.

İRAN: OPERASYONA KATILAN UÇAĞI DÜŞÜRDÜK

İran Devrim muhafızları Ordusu ise pilotu arayan bir uçağı düşürdüklerini açıkladı. Uçağın İsfahan eyaletinde vurulduğu belirtildi.

TRUMP: TARİHİN EN CESUR KURTARMA OPERASYONU

Pilotun kurtarıldığının duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da açıklama yaptı. Ordu güçlerini kutlayan Trump "ABD ordusu, ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasının tam metni şöyle:

"ONU BULDUK! Değerli Amerikalılar, son birkaç saat içinde ABD ordusu, tarihimizin en cesur Arama ve Kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Bu operasyon, olağanüstü mürettebattaki, son derece saygın bir albay için yapıldı ve size büyük bir memnuniyetle bildiriyorum ki kendisi artık SAĞ SALİM güvende!

Bu cesur savaşçı, İran’ın tehlikeli dağlarında, düşman hatlarının gerisinde, her saat biraz daha yaklaşan düşmanlarımız tarafından aranıyordu. Ancak hiçbir zaman gerçekten yalnız değildi; çünkü Başkomutanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve silah arkadaşları onun konumunu 24 saat boyunca izliyor ve kurtarılması için titizlikle plan yapıyordu.

Benim talimatımla ABD ordusu, dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış onlarca hava aracını onu kurtarmak üzere gönderdi. Yaralandı ancak tamamen iyi olacak.

Bu mucizevi arama-kurtarma operasyonu, dün gerçekleştirdiğimiz ve ikinci operasyonumuzu riske atmamak için doğrulamadığımız bir başka cesur pilotun başarılı şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti. Bu, askeri tarihte ilk kez iki ABD pilotunun, ayrı ayrı, düşman topraklarının derinliklerinden kurtarıldığı anlamına geliyor.

ASLA BİR AMERİKAN ASKERİNİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ!

Bu iki operasyonu tek bir Amerikan askerinin bile hayatını kaybetmeden ya da yaralanmadan gerçekleştirmiş olmamız, İran semalarında ezici hava hâkimiyeti ve üstünlüğü sağladığımızı bir kez daha kanıtlıyor.

Bu, tüm Amerikalıların — Cumhuriyetçiler, Demokratlar ve diğer herkesin — gurur duyması ve etrafında birleşmesi gereken bir andır. Gerçekten de dünya tarihinin en iyi, en profesyonel ve en ölümcül ordusuna sahibiz."