ABD Kongre üyesi Claudia Tenney, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in yıl boyunca Amerikalılara yalan söylediğini, gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındığını ve ‘Hatch Yasasını’ ihlal ettiğini, bu nedenle maaşının yılda bir dolar olması gerektiğini belirtti.

Tenney, “Karine Jean-Pierre yıl boyunca gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındı, Amerikan halkına yalan söyledi ve Hatch Yasasını (hükümet çalışanlarının görevdeyken devlet gücünü ve olanaklarını kullanarak seçimi etkilemelerinin yasaklanması) ihlal etti. Bu yüzden maaşının yıllık bir dolara düşürülmesini savunuyorum" ifadelerini kullandı.