ABD enflasyonu, Mayıs ayında tüketici fiyatları Mart 2021'den bu yana en yavaş yıllık hızda arttı. Aylık bazda fiyatlar yüzde 0,1 arttı.

Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yayımlanan yeni verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı.

Refinitiv'e göre bu, Nisan'daki yüzde 4,9'dan keskin bir düşüşü temsil ediyor ve ekonomistlerin yüzde 4,1'lik kazanç beklentilerinin biraz altında.

Veri, enflasyonun yavaşladığı art arda 11. ay oldu.

Ekonomistler fiyatların Nisan'dan Mayıs'a kadar yüzde 0,2 artmasını bekliyorlardı.

Ancak çekirdek enflasyon ayda yüzde 0,4 arttı ve bir yıl öncesine göre hala yüzde 5,3 arttı. Uzmanlar, "bu göstergenin fiyat baskılarının bir şekilde hafiflemesine rağmen Fed'in istediği soğumanın gerçekleşmediğini gösterdiğini" söylüyor.