ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ikinci para politikası toplantısında politika faizine ilişkin kararını açıkladı.

Fed, 17-18 Mart'taki toplantıların ardından politika faizini yüzde 3,50–3,75 seviyesinde sabit bıraktı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahmini de Fed'in politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi.

Fed, en son 10 Aralık'ta politika faizini 25 baz puan indirmişti. Fed'in politika faizi 2022 yılı sonundan bu yana en düşük seviyede seyrediyor.

"ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİMİN ABD EKONOMİSİNE ETKİLERİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR"

Fed'in yayımladığı açıklamada ekonomik faaliyetin istikrarlı bir seyirde ilerlediğini, istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini ve işsizlik oranının son aylarda belirgin bir değişim göstermediğini belirtildi. Enflasyonun ise hedefin üzerinde seyrettiği ifade edildi.

Orta Doğu'daki gerilimin ABD ekonomisine etkileri konusundaki belirsizliğe dikkat çeken Fed, hem fiyat istikrarı hem de tam istihdam hedeflerine yönelik riskleri yakından izlemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Fed, gelecekteki faiz kararlarında ekonomik verileri, görünümdeki değişimleri ve risk dengesini dikkatle değerlendireceğini ifade etti.

Kurulda 11 üye faizin sabit tutulması yönünde oy kullanırken, tek muhalif oy Stephen Miran'dan geldi. Miran, faizin 25 baz puan indirilerek yüzde 3,25-3,50 aralığına çekilmesi gerektiğini savundu.