Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmelere ve İran savaşında ilerleme işaretlerine odaklandı.

Spot altın ons başına 4.688,43 dolarda yatay seyrederken, haziran vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,2 düşüşle 4.695 dolara geriledi.

GoldSilver Central Yönetici Direktörü Brian Lan, “Herkes ABD ile Çin arasındaki üst düzey görüşmelerde ne olacağına odaklandığı için altın şu anda konsolidasyon sürecinde görünüyor” dedi.

Lan, “Altında hafif aşağı yönlü bir eğilim var ancak bunun, değerli metale giriş yapmak isteyen yatırımcılar için bir fırsat penceresi oluşturduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, Pekin’de Şi Cinping ile gerçekleştireceği bir dizi görüşmeye; ekonomik kazanımlar elde etmek, kırılgan ticaret ateşkesini korumak ve Orta Doğu’daki çatışma gibi zorlu başlıkları yönetmek amacıyla gidiyor.

Trump’ın, şubat sonunda İsrail ile başlattığı ve yüksek maliyet yaratan savaşın sona erdirilmesi için Çin’den destek istemesi bekleniyor. Ancak analistler, Trump’ın aradığı desteği alma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.

Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD üretici fiyatlarının nisanda son dört yılın en büyük artışını kaydettiğini gösterdi. Mal ve hizmet maliyetlerindeki sert yükseliş, enflasyonun hızlandığına işaret eden son gösterge oldu.

ABD Senatosu, Kevin Warsh’ın Fed başkanlığına atanmasını onayladı. ABD Merkez Bankası, Trump’ın talep ettiği faiz indirimlerini zorlaştırabilecek artan enflasyon baskısıyla mücadele ediyor.

Altın enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan değerli metal üzerinde baskı oluşturma eğiliminde bulunuyor.

Öte yandan Hindistan’da altın ithalat vergisinin artırılmasının ardından fiyatlarda yaşanan sert yükseliş, zaten zayıf olan talep ortamında yatırımcı satışlarını tetikledi.

Spot gümüş yüzde 0,9 düşüşle ons başına 87,18 dolara gerilerken, platin yüzde 0,4 kayıpla 2.129,15 dolara, paladyum ise yüzde 0,3 düşüşle 1.495,75 dolara indi.