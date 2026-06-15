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Yapılan mutabakatın, ancak nihai anlaşmanın resmi olarak imzalanmasının ardından askeri güçlerin azaltılmasını öngördüğü ifade edildi.

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Müzakerelerin bir sonraki aşamasında, bölgedeki mevcut ABD askeri varlığının aynen korunması planlanıyor.

Dondurulmuş fonların serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılması adımlarının tamamen sergilenecek performansa dayalı olacağı vurgulandı.

ABD'li üst düzey yetkili, İran anlaşmasının ayrıntılarının önümüzdeki 24-48 saat içinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Anlaşmaya ilişkin teknik müzakerelere bu hafta sonuna doğru başlanacağını belirtti.

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