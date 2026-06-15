Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel, mesajında, "Can Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tarih, kültür ve gönül birliğiyle birbirine sımsıkı bağlı kardeş Azerbaycan halkına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sevgi, saygı ve muhabbetlerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.

15 Haziran’ın Azerbaycan halkı için taşıdığı öneme dikkat çeken Üstel, bu anlamlı günün Azerbaycan’ın birlik ve beraberliğine, huzuruna ve güçlü yarınlarına katkı sağlamasını temenni etti.

Başbakan Ünal Üstel, mesajını Azerbaycan halkına en iyi dileklerini ileterek tamamladı.