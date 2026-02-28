ABD ile İran arasındaki gerilim fiili saldırıya dönüştü. Günlerdir süren restleşmeler sonrası korkulan oldu ve ABD ile İsrail, İran'a saldırı başlattı. İran, Irak ve İsrail hava sahaları kapatılırken, başkent Tahran'dan dumanlar yükselmeye başladı.

TAHRAN VE 4 KENTTE PEŞ PEŞE PATLAMA

İran medyası; İsfahan, Kum, Kereç ve Kirmanşah'da da patlama seslerinin duyulduğunu yazdı.

İSRAİL-ABD OPERASYONU: 'HAMANEY'İN EVİNİN YAKINI VURULDU'

İsrail'in Channel 12 kanalının haberine göre, 'operasyon ABD ile ortak yapılıyor. İran'ın dini lideri Hamaney'in evinin yakını vuruldu' bilgisini paylaştı.

Henüz doğrulanamayan haberde, hedeflerden birinin İran cumhurbaşkanlığı tesisi olduğu belirtiliyor.

"HAMANEY GÜVENLİ BÖLGEDE"

İranlı yetkiliden gelen açıklamada ise Hamaney'in Tahran'da olmadığı ifade edildi. Hamaney'in güvenli bir yerde olduğu açıklandı.