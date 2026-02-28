İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre ise başkent Tahran’da patlama sesleri duyuldu. İran medyası, merkezdeki üç ayrı noktada patlamalar gerçekleştiğini, iki ayrı noktadan da dumanların yükseldiğini belirtti. Tahran'ın kuzeyinde iki patlama daha gerçekleştiği, doğu ve batı bölgelerinde de patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Fars haber ajansı, Tahran dışında İsfahan, Kum, Kereç, Tebriz ve Kirmanşah'ta da patlamalar olduğunu bildirdi. Reuters'a konuşan yetkililere göre İran'ın güneyindeki bakanlık binaları da hedef alındı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: HEDEF REJİM KAYNAKLI TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMAK

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun başladığını resmen duyurdu.

"Hedefimiz İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak." diyen Trump, "İran, asla nükleer silaha sahip olamayacak." ifadesini kullandı.

HAVA SAHASI KAPATILDI, TELEFON HATLARI KESİLDİ

Saldırılarda Mehrabad Havalimanı'nın hedef alındığı belirtilirken İran hava sahasının uçuşlara kapatıldığı açıklandı.

İran medyasının aktardığına göre Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde cep telefonu hatları kesildi, bazı bölgelerde ise internet bağlantısı zayıfladı.

Başkent Tahran'daki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar olduğu, çok sayıda kişinin şehri terk etmeye başladığı aktarıldı.

ABD DE İRAN'A HAVADAN VE DENİZDEN SALDIRMAYA BAŞLADI

Amerikan gazetesi The New York Times, ABD'nin de İran'a saldırmaya başladığını iddia etti. ABD'li yetkililer iddiaları doğrulayarak ABD'nin de İsrail'in operasyonuna dahil olduğunu açıkladı. ABD'nin saldırıları havadan ve denizden gerçekleştirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer de İsrail'in İran operasyonunun ABD ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

“OPERASYON AYLAR ÖNCE PLANLANDI”

İran'a ikinci dalga saldırılar düzenlendiği aktarılırken, operasyonun aylar öncesinde planlandığı ve başlama tarihinin de haftalar önce belirlendiği ileri sürüldü.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan ABD'li yetkililer, saldırının “küçümsenemeyecek büyüklükte” olarak tanımladı. Saldırılarda askeri hedeflere odaklanıldığı aktarıldı.

İRAN'DAN MİSİLLEME AÇIKLAMASI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapılacağını bildirdi. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, “Tahran misillemeye hazırlanıyor, yanıtımız yıkıcı olacak.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE BAŞLADI

İsrail ordusu ise sirenlerin, hava saldırısı ihtimaline karşı halkı hazırlamak amacıyla uyarı olarak devreye sokulduğunu açıkladı.

Ülke genelinde okullar tatil edilirken ordu halka evlerinden çıkmamaları için çağrı yapmaya başladı.

İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI

Saldırı kararının ardından İsrail saat 09.30 gibi hava sahasını kapattı. İsrail Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Halkın bir sonraki duyuruya kadar havaalanlarına gelmemesi rica olunur.” dedi.

Açıklamada, yurtdışındaki İsraillilerin “Ulusal Güvenlik Konseyi'nin talimat ve tavsiyelerine uymaları” istendiği de belirtildi ve "Güvenlik durumu elverdiğinde, hava sahası yeniden açılacak ve İsrail'e ve İsrail'den uçuşlar yeniden başlayacaktır. Bu durum, uçuşların yeniden başlamasından 24 saat önce duyurulacaktır.” denildi.

BEYAZ SARAY'IN "ÖNCE İSRAİL SALDIRSIN" STRATEJİSİ

Beyaz Saray'dan bazı yetkililerin, İran'a yönelik olası bir askeri müdahalede İsrail'in ilk adımı atmasının siyasi açıdan daha avantajlı olacağını söylediği iddia edilmişti.

İsrail'in öncü bir saldırı gerçekleştirmesi halinde İran'ın misilleme yapacağı ve bu durumun Amerikan kamuoyunun ABD operasyonuna olan desteğini artıracağı ileri sürülmüştü.

Bu stratejiyle, müttefik bir ülkenin saldırıya uğraması senaryosu üzerinden savaşın Amerikan seçmenleri için daha kabul edilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.