ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, Le Le'nin adının anlamının "mutlu mutlu" olduğu ve kişiliğinin de oldukça mutlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Temmuz 1998'te dünyaya gözlerini açan Le Le'nin 2003'ten bu yana hayvanat bahçesinin sakinlerinden olduğuna dikkat çekildi.

25 yaşındaki erkek pandanın 1 Şubat'ta hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, ölüm nedeninin yapılacak incelemelerden sonra belirlenebileceği kaydedildi.

Pandaların doğal ortamdaki ömürleri ortalama 14-20 yıl. Ancak bu süre, hayvanat bahçesi gibi tesislerde yaşayan pandalar için 38'e kadar çıkabiliyor.

Dünyada sadece 1800 civarında panda kaldığı sanılıyor.