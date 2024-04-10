ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,4, aylık bazda yüzde 0,3 yükselmesi bekleniyordu.

Söz konusu dönemde barınma endeksi yüzde 0,4 benzin fiyatı yüzde 1,7 yükseldi. Barınma ve benzin fiyatlarındaki yükseliş, TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasına katkıda bulundu.

Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek tüketici fiyat endeksi, geçen aya göre yüzde 0,4 arttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,8 oranında sabit kaldı.

Analistlere göre veriler, enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik çabaların yavaşladığına işaret etti.

Güçlü işgücü piyasasının hane halkı talebini desteklediğini belirten analistler, Fed'in faiz indirimine başlamak için daha fazla kanıt görmek isteyebileceğini belirtti.

Ülkede tüketici fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 3,2 yükseliş kaydetmişti.

HAZİRANDA FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ AZALDI

Analistler, söz konusu dönemde benzin ve barınma maliyetlerindeki artışların etkisiyle beklenenden fazla artan tüketici fiyatlarının, Fed'in haziran ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayıp başlamayacağı konusundaki şüpheleri artırdığını belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 22'ye geriledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Enflasyon rakamlarının ardından dolar endeksi yükseliş kaydetti. Dolar endeksi, yüzde 0,64 yükselişle 104.6 civarına yükseldi.

Doların yükselişi altına güç kaybettirdi. Altının onsu yüzde 0,61 düşüşle 2 bin 338 dolardan işlem gördü.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,73 azalışla 1,078 seviyesine inerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan artışla yüzde 4,50'ye çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kripto paralar gibi riskli varlıklarda da satışlar hızlandı. Bitcoin, yüzde 2'ye yakın değer kaybıyla 68 bin doların altını test etti. Ethereum ise 3 bin 440 dolar civarında alıcı buldu.