ABD Başkanı Joe Biden seçimlerde adaylıktan çekildiğini açıklamış, bu durum piyasaları hareketlendirmişti. Joe Biden adaylıktan çekilmesinin ardından Kamala Harris’i desteklediğini açıklamıştı.

Pazartesi günü sert düşüş gösteren altın fiyatları haftanın günlerinde kısmen toparlanma gösterdi.

Haftanın üçüncü işlem gününe 2 bin 409 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2 bin 416 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 405 dolar, en yüksek ise 2 bin 418 dolar seviyeler görüldü.

Güne 2 bin 545 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2 bin 550 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 538 lira, en yüksek ise 2 bin 553 lira seviyeleri test edildi.