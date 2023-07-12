Günün beklenen verisi ABD'nin tüketici fiyatları açıklandı. Buna göre ABD Haziran ayı enflasyonu yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasanın beklentisi aylık bazda yüzde 0,3 ile bir önceki aya göre daha yüksek bir artış olacağı, ancak yıllık bazda oranın yüzde 3,1'e ineceği yönünde oluşmuştu. ABD'de enflasyon Mayıs ayında piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti ve yüzde 4,0 ile Mart 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye inmişti.

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ALTIN FİYATLARI NE OLDU?

Dolar/TL kuru veri sonrasında 26,15 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL kuru da 28,92 seviyesinden satışa sunuluyor.