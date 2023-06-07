Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 2 Haziran ile biten haftada, mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 1,4 düştü.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,91'den 6,81'e gerilerken, son dört haftanın ilk azalışı gerçekleşti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,41'den 6,25'e indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranının bir önceki haftaki yüksek seviyesinden gerilediğini ancak yüzde 6,81'lik oranın 2023'ün en yüksek ikinci değeri olduğunu belirtti.

Konut satın alma faaliyetinin, yüksek faiz oranları nedeniyle düşen satın alma gücü ile piyasada envanter azlığı yüzünden kısıtlandığına işaret eden Kan, yeniden finansman aktivitesinin de düşük olduğunu kaydetti.