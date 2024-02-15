ABD'nin Kansas şehri silahlı saldırı olayı ile sarsıldı.

ABD’nin Missouri eyaletindeki Kansas şehrinde Super Bowl turnuvasını kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni esnasında yapılan silahlı saldırıda ilk bilanço netleşti.

Kansas şehri itfaiye departmanından yapılan açıklamada, en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

İtfaiye Şefi Ross Grundyson, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu olayda, 22 kişiye kurşun isabet ettiği, bunlardan 1'inin öldüğü, yaralanan 21 kişiden 8'inin hayati tehlikeyi atlatamadığı, 7'sinin ciddi, 6'sının ise hafif şekilde yara aldığını belirtti.

Ayrıca yaralananlardan 9'unun çocuk olduğu bildirildi.

Sağlık görevlileri, olayda hastaneye kaldırılan 11 çocuktan 9'unda kurşun yarası tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Ayrıca Polis Şefi Stacey Graves, basın toplantısında, ülke gündemine oturan saldırıyla ilintili olduğu düşünülen üç kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Graves, saldırının, 800'den fazla kolluk kuvvetinin görevli olduğu bir yerde yapıldığına dikkati çekerken, sosyal medyada paylaşılan bir video kaydında, kaçan silahlı saldırganın 2 kişi tarafından yakalandığı ve polise teslim edildiği görüldü.

Konu hakkında bilgilendirilen ABD Başkanı Joe Biden, "silahlı saldırıyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmaya çalıştıklarını" belirtti.

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

ABD’nin Kansas şehrinde Super Bowl turnuvasını kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni esnasında kimliği belirsiz kişilerce kalabalığa ateş açılmıştı.

Union İstasyonu yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda, çok sayıda kişinin vurulduğu ifade edilmişti.