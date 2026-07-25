Daha önce 2017-2021 yılları arasında 45. Başkan olarak görev yapan Donald Trump, ABD tarihinde Grover Cleveland'dan sonra ikinci kez Beyaz Saray'a dönen başkan oldu.

'BİR KİŞİ EN FAZLA İKİ DÖNEM BAŞKAN OLABİLİR'

Ancak ABD Anayasası'nın 22. Ek Maddesi, bir kişinin en fazla iki dönem başkanlık yapabileceğini açıkça hükme bağlıyor.

Bu nedenle Trump'ın olası üçüncü dönemi, anayasal bir engel teşkil ederken, bu yönde bir değişiklik yapılmadan hukuken mümkün görünmüyor.

ADAYLIK SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Ancak, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde zaman zaman 2028'e dair sinyaller vermişti.

Bu nedenle seçimlerde tekrar yer alıp almayacağı merak konusuydu.

"TEKRAR ADAY OLACAĞIM"

İlki 25 Nisan'da yapılan ve silahlı saldırı nedeniyle yarıda kesilen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin başkent Washington'da düzenlenen yemeğinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, önce şaka olduğunu söylediği dördüncü kez başkanlık adaylığı konusunu konuşmasını bitirirken tekrar dile getirdi.

Donald Trump, şu sözleri kullandı:

"ABD başkanlığına dördüncü kez aday olma niyetim var. Resmi bir adım atacağım. Aslında sanırım bunu zaten yaptım; üç kez kazandım, şimdi bunu tekrar yapacağım."

"REYTİNGLERİNİZİ KURTARACAK BİR DUYURU YAPIYORUM"

Konuya, "Basına ne kadar önem verdiğimi göstermek ve reytinglerinizi kurtarmak adına bir duyuru yapmaktan memnuniyet duyuyorum" sözleriyle giren Trump, yeniden başkanlığa adaylığını açıklamasının salondaki gazeteciler için 'bir nevi özel haber niteliğinde' olduğunu söyledi.

"BU İŞİ YÜRÜTME KONUSUNDA ÇOK İYİYİM"

Trump, yeniden başkanlık için aday olmanın ve yarışı kazanmanın kendisi için 'kolay olacağını' belirttiği konuşmasında, "Ben bu işi yürütme konusunda çok iyiyim" diye ekledi.

Trump, yeniden başkanlık yarışına gireceğine dair açıklama yaparken seçim çalışmalarında kullandığı kırmızı renkli şapkayı cebinden çıkararak taktı.

Şapkada, "TRUMP 2028" yazdığı görülürken Trump'ın açıklaması karşısında gazetecilerle dolu salon bir süreliğine sessizliğe büründü.