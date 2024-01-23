ABD'nin Illinois eyaletinde Joliet Polis Departmanının açıklamalarına göre Joliet şehrinde şüpheli Romeo Nance, kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmanın ardından intihar etmeden önce 9 kişiyi vurdu. 9 kişiden 8'i hayatını kaybetti.

Romeo Nance 2 günde 9 kişiyi vurduktan sonra henüz tutuklanmamıştı.

8 kişininin öldürüldüğü yerden kilometrelerce uzaklıkta Teksas'ta kolluk kuvvetleriyle karşılaştığında silahı kendine doğrultarak yaşamını sonlandırdı.

Silahlı saldırının nedenini açıklamamasına rağmen, kurbanlarla şüphelinin birbirlerini tanıdıkları vurgulandı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.